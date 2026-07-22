अश्लील कंटेंट फैलाने वाले 50 OTT प्लेटफॉर्म्स बंद

केंद्र सरकार की अश्लील कंटेट पर बड़ी कार्रवाई, 2 साल में 50 OTT प्लेटफॉर्म्स बंद

लेखन नेहा शर्मा 06:22 pm Jul 22, 202606:22 pm

क्या है खबर?

भारत में अश्लील और आपत्तिजनक कंटेट पर नकेल कसते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 2 सालों में एक बड़ा कदम उठाया है। लगातार मिल रही शिकायतों और नियमों के उल्लंघन के बाद सरकार ने 50 OTT प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए। ये कार्रवाई IT नियम 2021 और महिलाओं के अश्लील रूपण से जुड़े कानूनों के तहत की गई है। सरकार का साफ संदेश है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।