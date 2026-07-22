NEET प्रदर्शन पर भड़कीं देवोलीना- धारा 370 और राम-सीता कहां से आए, कौन है ये CJP?

प्रदर्शन में CJP की एंट्री पर भड़कते हुए देवोलीना ने लिखा, 'ये कैसा CJP प्रदर्शन है? कौन है ये CJP? ये आंदोलन तो शिक्षा और व्यवस्था को बचाने के लिए शुरू हुआ था। इसमें धारा 370, उमर खालिद और राम-सीता कहां से आ गए? ये कैसा शैक्षणिक प्रदर्शन है?"

उन्होंने छात्रों को राजनीति से बचने की चेतावनी देते हुए लिखा, 'खुद को मूर्ख मत बनाओ। ऐसे लोमड़ी और भेड़िये तुम्हें अपना शिकार बनाकर परोस देंगे और डकार भी नहीं लेंगे।'