गूगल AI अब आपके पसंदीदा सीरियल में, अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है से सीखिए रोजमर्रा की समस्याएं सुलझाना

कुछ खास दृश्यों में मुख्य किरदार गूगल के AI मोड का इस्तेमाल करके अपनी रोजमर्रा की परेशानियां सुलझाते दिखेंगे। उदाहरण के लिए, अनुपमा किंजल की मदद से घर बनाने की योजना पर काम कर रही है।

यह कैंपेन स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर दिखाया जा रहा है। इसका मकसद हर हफ्ते 80 करोड़ से ज्यादा दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाना है, क्योंकि जियो हॉटस्टार का टीवी नेटवर्क और स्ट्रीमिंग सर्विस हर हफ्ते इतने लोगों तक पहुंचती है।

गूगल इंडिया में कंज्यूमर मार्केटिंग (प्लेटफॉर्म्स एंड इकोसिस्टम्स) की निर्देशक कनिका कालरा ने कहा, "AI मोड, सर्च करने के तरीके को बदल रहा है।

यह प्रोडक्ट में बेहतर सोच और पर्सनलाइजेशन (व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से जानकारी) लेकर आया है।"

उन्होंने आगे कहा कि "जियो हॉटस्टार के साथ मिलकर इस साझेदारी का मकसद यह दिखाना है कि असल जिंदगी में AI कितना काम का है और इसे लोगों से जुड़ी कहानियों के जरिए दिखाया जाएगा।"