AI फिल्ममेकिंग में गूगल का बड़ा कदम, WIF इंडिया के साथ मिलाया हाथ

गूगल और वुमेन इन फिल्म इंडिया (WIF इंडिया) ने मिलकर 'फ्लो फिल्माथॉन' शुरू किया है। यह वुमेन इन फिल्म इंडिया (WIF इंडिया) का एक नया प्रोजेक्ट है और इसे निर्देशक गुनीत मोंगा कपूर लीड कर रही हैं।

इस पहल का मकसद यह है कि निर्देशक AI फिल्ममेकिंग टूल्स के साथ नए-नए प्रयोग कर सकें। वे गूगल फ्लो जैसे AI फिल्ममेकिंग टूल्स का इस्तेमाल करें, जो गूगल के जेमिनी ओमनी और वीयो मॉडल्स पर काम करते हैं।

इन टूल्स की मदद से फिल्ममेकर नई और बेहतरीन विजुअल कहानियां तैयार कर पाएंगे, जिनमें टेक्नोलॉजी और हमारी पुरानी फिल्म बनाने की कला का गजब मेल दिखेगा।