ऑस्कर 2027 की रेस में शामिल 'गोंधल' का हिंदी ट्रेलर जारी, इस दिन री-रिलीज होगी फिल्म

'गोंधल' का ट्रेलर लोक-परंपरा की आड़ में छिपे प्यार, धोखे, लालच और मर्डर मिस्ट्री की एक बेहद खौफनाक और सस्पेंस तरीके से दिखाता है।

इसकी कहानी सुमन (इशिता देशमुख) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शादी जबरन गांव के लड़के आनंद राव से करा दी जाती है। इस मनचाहे रिश्ते से आजाद होने के लिए सुमन एक खतरनाक योजना का हिस्सा बनती है।

इस दौरान कुछ ऐसे भयावह मोड़ आते हैं, जिससे कहानी खून-खराबे और भयानक हत्या में बदल जाती है।