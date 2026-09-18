मराठी सिनेमा का डंका, जानिए ऑस्कर 2027 में जाने वाली फिल्म 'गोंधल' के बारे में सबकुछ

लेखन ज्योति सिंह 06:27 pm Sep 18, 202606:27 pm

क्या है खबर?

99वें एकेडमी अवार्ड्स (ऑस्कर 2027) के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ने भारत की आधिकारिक प्रविष्टि का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। देश भर की 33 फिल्मों को पीछे छोड़कर चयन समिति ने 'सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म' श्रेणी मराठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म 'गोंधल' को चुना है। संतोष डावखर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को IFFI 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का 'सिल्वर पीकॉक' पुरस्कार मिला था। अब 'गोंधल' ऑस्कर 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कमर कस चुकी है।