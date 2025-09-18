दिशा पाटनी के घर गोलीबारी करने वालों का एनकाउंटर, गोल्डी बरार गैंग बोला- माफ नहीं करेंगे

बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर गोलीबारी की घटना पर गैंगस्टर गोल्डी बरार समूह के सदस्य रोहित गोदारा सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। गोदारा ने गुरुवार को फेसबुक पर गोलीबारी के 2 आरोपियों रविंद्र और अरुण के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर दुख जताया और बदला लेने की बात कही है। बता दें कि दोनों आरोपियों को गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बुधवार मुठभेड़ में मार गिराया है।

धमकी रोहित गोदारा ने क्या दी है धमकी? गोदारा ने हिंदी में लिखा, "ये जो एनकाउंटर हुआ है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं बल्कि शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है।" उसने आगे लिखा, "मैं देश को बता देना चाहता हूं कि सनातन धर्म की आड़ में धंधा चला हुआ है। सभी इनसे सावधान रहें। इसमें जिसका भी हाथ होगा, वह चाहे कितना पैसे और पावर वाला हो। वक्त लग सकता है, लेकिन माफी नहीं।"

घटना क्या है दिशा पाटनी के घर गोलीबारी का मामला? बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने 11-12 सितंबर को गोलीबारी की। शूटर बरेली के होटलों में ठहरे थे। मामले की जांच शुरू हुई, जिसके बाद 17 सितंबर को UPSTF, हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने मिलकर हरियाणा के 2 शूटर अरुण और रवींद्र को मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों गोल्डी बरार-रोहित गोदारा गिरोह के पेशेवर शूटर थे। उन पर 1-1 लाख रुपये का इनाम था। अभी बागपत के 2 अन्य शूटर नकुल और विजय फरार हैं।