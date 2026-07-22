अभिनेत्री केली हॉटल का निधन

अभिनेत्री केली हॉटल कौन थीं, जिनकी 18 साल की उम्र में सड़क हादसे में गई जान?

लेखन ज्योति सिंह 10:14 am Jul 22, 202610:14 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड की चर्चित फिल्में 'गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग' और 'गॉडजिला एक्स कॉन्ग: द न्यू एम्पायर' में 'जिया' का किरदार निभाकर शोहरत बटोरने वालीं अभिनेत्री केली हॉटल अब नहीं रहीं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 18 साल की उम्र में एक सड़क हादसे का शिकार हो गईं। ये दुर्घटना मैरीलैंड में हुई थी। घायल हालत में अभिनेत्री को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस खबर से केली के फैंस भी सदमे में हैं।