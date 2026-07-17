51 लाख में सिमटी 'वरवु' की ओपनिंग, क्या जोजू जॉर्ज का जादू फीका पड़ा?
मनोरंजन
जोजू जॉर्ज की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'वरवु' ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन 51 लाख रुपये की कमाई की है। हालांकि, इसकी एडवांस बुकिंग देखकर तो काफी उम्मीदें जगी थीं।
रिलीज से पहले ही 10 हजार से ज्यादा टिकटें बिक चुकी थीं। वहीं, पहले दिन के खत्म होने तक पूरे देश में कुल 35 हजार से ज्यादा टिकटें बिकीं।
'वरवु' की हुई मिली-जुली चर्चा
'वरवु' फिल्म को लेकर ऑनलाइन मिली-जुली चर्चा है। एक तरफ जोजू जॉर्ज की एक्टिंग और एक्शन दृश्य दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं, वहीं कई लोगों को कहानी पुरानी और प्रेडिक्टेबल लग रही है।
कुछ समीक्षकों का मानना है कि फिल्म पुरानी क्षेत्रीय थ्रिलर फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन उनकी गहराई और असर तक नहीं पहुंच पाती।
शुरुआती चर्चाओं से संकेत मिल रहे हैं कि 'वरवु' को बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस दौड़ने में दिक्कत आ सकती है।