थलापति विजय की जीत से गदगद जेनेलिया डिसूजा, बोलीं- ये तमिलनाडु का सुनहरा भविष्य है मनोरंजन May 09, 2026

चुनाव में शानदार जीत के बाद जेनेलिया डिसूजा ने थलापति विजय की जमकर तारीफ की है। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह जीत विजय के नेतृत्व और विजन पर जनता के भरोसे को दिखाती है। जेनेलिया ने आगे कहा, "यह तमिलनाडु की जनता की जीत है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोगों की उम्मीदों को जरूर पूरा करेंगे।"