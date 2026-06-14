महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की बायोपिक का ऐलान, अभिनेता आर्यन श्याम जिएंगे ऐतिहासिक किरदार
महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गौरवशाली जीवन को एक बार फिर बड़े पर्दे पर जीवंत करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मशहूर प्रोडक्शन हाउस जेमिनी फिल्म सर्किट नेताजी के जीवन पर एक भव्य बायोपिक लेकर आ रहा है।
इस ऐतिहासिक फिल्म में मुख्य और बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अभिनेता आर्यन श्याम का चयन किया गया है, जबकि फिल्म के निर्देशन की कमान आनंद वी प्रसाद संभाल रहे हैं।
'आजाद हिंद फौज' का गौरवशाली इतिहास पर्दे पर
ये फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के कई ऐतिहासिक और अनछुए पहलुओं को बड़े पर्दे पर उजागर करेगी। इसमें मुख्य रूप से उनके द्वारा 'आजाद हिंद फौज' (INA) की कमान संभालने का दौर और अखंड व आजाद हिंदुस्तान के लिए देखा गया उनका अटूट सपना शामिल होगा।
इस ऐतिहासिक भूमिका को लेकर अभिनेता आर्यन श्याम ने अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा, "बड़े पर्दे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाना मेरे लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात है। मैं उनकी महान विरासत को दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्साहित हूं।"