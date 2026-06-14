महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की बायोपिक का ऐलान, अभिनेता आर्यन श्याम जिएंगे ऐतिहासिक किरदार

'आजाद हिंद फौज' का गौरवशाली इतिहास पर्दे पर

ये फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के कई ऐतिहासिक और अनछुए पहलुओं को बड़े पर्दे पर उजागर करेगी। इसमें मुख्य रूप से उनके द्वारा 'आजाद हिंद फौज' (INA) की कमान संभालने का दौर और अखंड व आजाद हिंदुस्तान के लिए देखा गया उनका अटूट सपना शामिल होगा।

इस ऐतिहासिक भूमिका को लेकर अभिनेता आर्यन श्याम ने अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा, "बड़े पर्दे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाना मेरे लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात है। मैं उनकी महान विरासत को दर्शकों के सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्साहित हूं।"