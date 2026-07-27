'बिग बॉस 20' को लेकर आया अपडेट

'बिग बॉस सीजन 20' में गीता बसरा और सुनील पाल होंगे शामिल? आया बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 05:10 pm Jul 27, 202605:10 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस' के 20वें सीजन का आधिकारिक ऐलान हो चुका है, जिससे फैंस बेहद उत्साहित हैं। हर बार की तरह, सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस सीजन के लिए भी प्रतियोगियों के नामों पर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। ऐसी चर्चा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी और अभिनेत्री गीता बसरा से रियलिटी शाे के लिए संपर्क किया गया है। उनके अलावा, एक कॉमेडियन के शामिल होने की चर्चा भी है।