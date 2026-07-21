'बिग बॉस सीजन 20' वापसी को तैयार, शो के नए 'लोगो' के साथ प्रोमो हुआ जारी

जियोहॉटस्टार ने 'बिग बॉस सीजन 20' का प्रोमो जारी करते हुए नए 'लोगो' का दीदार कराया है। इस बार बिग बॉस की आंख को रंग-बिरंगे जीवंत रंगों के साथ डिजाइन किया गया है।

साथ में कैप्शन दिया गया, '2 दशक बाद भी... यह अब भी सबसे आकर्षक है। बिग बॉस सीजन 20 जल्द आ रहा है।'

इस घोषणा ने फैंस के बीच उत्साह का माहौल बना दिया है, जो नए सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।