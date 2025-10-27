'GDN' का पहला लुक टीजर जारी, आर माधवन को नए अवतार में पहचानना हुआ मुश्किल
क्या है खबर?
अभिनेता आर माधवन की फिल्म 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' को लोगों का भरपूर प्यार मिला था। अब अभिनेता अपनी अगली फिल्म 'GDN' को लेकर चर्चा में हैं। मेकर्स ने इस फिल्म का पहला लुक टीजर जारी कर दिया है। फिल्म में वह जीडी नायडू उर्फ गोपालस्वामी दोरीस्वामी नायडू की भूमिका में हैं, जिसमें उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। फिल्म का निर्देशन कृष्णकुमार रामकुमार ने किया है, जबकि माधवन और सरिता माधवन इसके निर्माता हैं। आइए जानते हैं इसकी रिलीज तारीख।
रिलीज
इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'GDN'
'GDN' के 43 सेकंड के टीजर में, माधवन को जीडी नायडू के रूप में काम करते हुए देखा जा सकता है। टीजर के साथ पोस्ट लिखा है, 'GDNAIDU की भावना अब आधिकारिक रूप से सामने आ गई है। ये बेजोड़ दूरदर्शिता, विशाल महत्वाकांक्षा और अटूट संकल्प की कहानी है।' बता दें कि जीडी नायडू, भारतीय आविष्कारक और इंजीनियर थे, जिन्हें 'भारत का एडिसन' कहा जाता है। माधवन की यह फिल्म अगले साल 2026 की गर्मियों में रिलीज की जाएगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पहला लुक टीजर
#krishnakumarramakumar #Sathyaraj #Jayaram #Priyamani #DusharaVijayan #GovindVasantha #ThambiRamaiah @vinayrai1809 @vijaymoolan #SaritaMadhavan #AravindK @immuralidaran #VargheseMoolan #tricolourfilms #Biopic #GDN #EdisonOfIndia #FirstLook #TamilMovie #Inventor #InspiringStory…— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) October 26, 2025