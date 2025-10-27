'GDN' का पहला लुक टीजर जारी, आर माधवन को नए अवतार में पहचानना हुआ मुश्किल 

आर माधवन की 'GDN' का पहला लुक टीजर जारी

लेखन ज्योति सिंह 01:01 pm Oct 27, 202501:01 pm

क्या है खबर?

अभिनेता आर माधवन की फिल्म 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' को लोगों का भरपूर प्यार मिला था। अब अभिनेता अपनी अगली फिल्म 'GDN' को लेकर चर्चा में हैं। मेकर्स ने इस फिल्म का पहला लुक टीजर जारी कर दिया है। फिल्म में वह जीडी नायडू उर्फ गोपालस्वामी दोरीस्वामी नायडू की भूमिका में हैं, जिसमें उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। फिल्म का निर्देशन कृष्णकुमार रामकुमार ने किया है, जबकि माधवन और सरिता माधवन इसके निर्माता हैं। आइए जानते हैं इसकी रिलीज तारीख।