आकांक्षा चमोला के पिता की कथित पोस्ट वायरल

क्या आकांक्षा चमोला के पिता ने गौरव खन्ना पर कसा तंज? वायरल हो रहा ये पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 02:48 pm Jun 29, 202602:48 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर के शो 'लॉकअप सीजन 2' ने आते ही सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। शो में अभिनेता गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला भी शामिल हुई हैं, जिन्होंने अपने शादीशुदा रिश्ते को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। अभिनेत्री ने बताया कि वह और गौरव तलाक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वह एक साल से अलग-अलग रह रहे हैं। इस बीच, आकांक्षा के पिता ने कथित तौर पर एक बयान देकर ऑनलाइन चर्चा बटोर ली है।