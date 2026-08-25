तापसी पन्नू की 'गंधारी' का दमदार ट्रेलर आया सामने, किडनैपर्स के छूटे पसीने

ट्रेलर में दिखाया गया है कि बानी अपनी नई हकीकत से कैसे जूझ रही हैं और जबरदस्त एक्शन सीन में किडनैपर्स का सामना कर रही हैं।

इस किरदार के बारे में बात करते हुए तापसी ने बताया कि यह उनके लिए शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बानी के जज्बे और अटूट विश्वास ने उन्हें अंदर तक छू लिया।

उन्होंने यह भी कहा कि यह भूमिका एक मां की ताकत को बहुत गहराई से दिखाती है। फिल्म के निर्देशक देवाशीष मखीजा ने फिल्म के अनोखे विजुअल्स और प्यार-बलिदान के विषयों की खूब तारीफ की।

इस फिल्म में कनिका ढिल्लों एक बार फिर निर्माता और लेखिका के रूप में वापसी कर रही हैं। 'फिर आई हसीन दिलरुबा' के बाद यह फिल्म तापसी को कनिका और नेटफ्लिक्स के साथ दोबारा जोड़ रही है। गंधारी को आप 3 सितंबर, 2026 से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे।