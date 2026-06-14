'गदर 3' आ रही या नहीं?

'गदर' को 25 साल, 'गदर 3' के भविष्य को लेकर अनिल शर्मा ने खोला बड़ा राज

लेखन नेहा शर्मा 08:07 pm Jun 14, 202608:07 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर' ने अपनी रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने उस दौर की कई अनसुनी यादें साझा कीं। इतना ही नहीं, जब उनसे फैंस के सबसे पसंदीदा सवाल यानी 'गदर 3' को लेकर बात की गई तो उन्होंने फिल्म के अगले भाग के भविष्य और उसकी तैयारी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दिया।