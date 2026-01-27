LOADING...
धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर निर्देशक अनिल शर्मा बोले- ये सम्मान पहले मिलना चाहिए था
लेखन ज्योति सिंह
Jan 27, 2026
10:12 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी को इस साल के पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं के नाम का ऐलान हुआ था जिसमें उनका नाम शामिल है। हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति को यह सम्मान मिलने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया था। 'गदर' फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने कहा कि धर्मेंद्र बहुत पहले से पद्म विभूषण के हकदार थे। यह उन्हें पहले मिलना चाहिए था।

पोस्ट

"वह खुद इसे स्वीकार कर सकते थे"

निर्देशक ने एक्स पर धर्मेंद्र की एक पुरानी तस्वीर साझा की है। उन्होंने साथ में कैप्शन दिया, 'पद्मविभूषण के लिए धरमजी के सभी फैंस को हार्दिक बधाई। काश यह सम्मान उन्हें पहले मिल जाता, जब वह खुद इसे स्वीकार कर पाते... तब खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता।' उन्होंने लिखा, 'सच यही है... कुछ विरासतें पुरस्कारों से ज्यादा बढ़कर होती हैं। धरमजी को पीढ़ियों से जो प्यार, सम्मान और प्रशंसा मिली, वह किसी भी उपाधि या पुरस्कार से ज्यादा है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

निधन

नवंबर, 2025 में हुआ था धर्मेंद्र का निधन

बॉलीवुड में 'ही-मैन' के नाम से मशहूर रहे धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर, 2025 को मुंबई स्थित उनके आवास पर हुआ था। 89 साल के अभिनेता कुछ समय से अस्वस्थ थे, जिसके चलते उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्‌टी दे दी गई थी जिसके बाद अभिनेता का इलाज घर से किया जा रहा था। हालांकि, 24 नवंबर को अभिनेता ने अपनी आखिरी सांस ली।

