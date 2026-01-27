धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर निर्देशक अनिल शर्मा बोले- ये सम्मान पहले मिलना चाहिए था

अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर प्रतिक्रिया दी

लेखन ज्योति सिंह 10:12 am Jan 27, 202610:12 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी को इस साल के पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं के नाम का ऐलान हुआ था जिसमें उनका नाम शामिल है। हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति को यह सम्मान मिलने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया था। 'गदर' फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने कहा कि धर्मेंद्र बहुत पहले से पद्म विभूषण के हकदार थे। यह उन्हें पहले मिलना चाहिए था।