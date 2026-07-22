FTII के अध्यक्ष हैं आर माधवन

NEET विवाद: आर माधवन की चुप्पी से बौखलाए FTII के छात्र, केबिन के बाहर लगाए पोस्टर

लेखन ज्योति सिंह 12:53 pm Jul 22, 202612:53 pm

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, सोनाक्षी सिन्हा समेत बॉलीवुड के कई जाने-माने सितारे खुलकर सामने आए और छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बीच, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) के छात्रों ने अध्यक्ष और अभिनेता आर माधवन की चुप्पी पर नाराजगी जाहिर की और उनका मजाक उड़ाते हुए केबिन के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं।