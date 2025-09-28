रणबीर कपूर की आने वाली 5 धमाकेदार फिल्में, एक में भारतीय सिनेमा का सबसे तगड़ा सीक्वेंस

रणबीर कपूर के पर्दे पर दर्शकों के कई रूप देखे हैं। रॉकस्‍टार' के जॉर्डन से लेकर 'राजीनति' के समर प्रताप और 'एनिमल' के खूंखार रणविजय सिंह तक, उनकी हर भूमिका को दर्शकों ने सिर आंखों पर बैठाया है। पिछली बार साल 2023 में ब्‍लॉकबस्‍टर ' एनिमल ' से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाले रणबीर की आने वाली फिल्मों को लेकर प्रशंसक पलकें बिछाए बैठे हैं। रणबीर की आने वाले समय में कौन-सी 5 बड़ी फिल्में पर्दे पर आएंगी, आइए जानते हैं।

#1 'रामायण' 'रामायण' के सेट से रणबीर की कुछ तस्वीरें लीक हो चुकी हैं, जिनमें भगवान राम बने अभिनेता को देख प्रशंसक खुशी से झूम उठे। ये पहला मौका होगा, जब रणबीर को किसी पौराणिक फिल्म या किरदार में देखा जाएगा। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उनके साथ साउथ की मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी नजर आएंगी। फिल्म का एक भाग दिवाली 2026 तो दूसरा भाग दिवाली, 2027 में रिलीज होगा। फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपये है।

#2 'लव एंड वॉर' संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाले रणबीर को भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में देखा जाएगा। फिल्म में विक्की कौशल और आलिया भट्ट भी हैं। इसके एक एक्शन सीक्वेंस पर भंसाली ने सिनेमाई इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। फिल्म में विक्की और रणबीर के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिलेगी। ये भारतीय सिनेमा का सबसे तगड़ा फाइट सीक्वेंस होगा। ये फिल्म 20 मार्च, 2026 में रिलीज होगी।

#3 'धूम 4' आदित्य चोपड़ा अब 'धूम 4' ला रहे हैं और खबर है कि फिल्म के लिए रणबीर के नाम पर मोहर लग चुकी है। साल 2026 में निर्माता फिल्म की शूटिंग खत्म करना चाहते हैं और उनका साल 2027 में फिल्म को रिलीज करने का इरादा है। रणबीर 'धूम 4' में शातिर चोर का किरदार निभाएंगे। ये वही रोल है, जिसे 'धूम' फ्रेंचाइज के पहले भाग में जॉन अब्राहम, दूसरे में ऋतिक रोशन और तीसरे में आमिर खान ने निभाया था।