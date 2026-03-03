होली पर रिलीज होकर इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, छापे थे खूब नोट
क्या है खबर?
होली के जश्न को दोगुना करने के लिए हिंदी सिनेमा भी पीछे नहीं रहता है। पिछले कुछ साल में कई फिल्में आई हैं जिन्होंने होली पर न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि बंपर कमाई से निर्माताओं की झोली भी भरी है। हालांकि, 2026 की होली इस मामले में खाली गई, क्योंकि कोई बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है। चलिए पिछले कुछ साल में होली पर रिलीज हुई फिल्मों और उनकी कमाई के बारे में जानते हैं।
#1
'तू झूठी मैं मक्कार'
रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' होली के मौके पर 8 मार्च, 2023 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लव रंजन द्वारा निर्मित-निर्देशित इस फिल्म में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर मुख्य किरदार में हैं। उनके साथ बोनी कपूर, डिंपल कपाड़िया, अनुभव सिंह बस्सी, हरलीन कौर और इनायत वर्मा जैसे सितारे नजर आए हैं। भारत में इस फिल्म ने 147.28 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया था, जबकि दुनियाभर में इसकी कमाई 223 करोड़ के पार पहुंची थी।
#2 & #3
'केसरी' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया'
अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' 21 मार्च, 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित इस ऐतिहासिक युद्ध-ड्रामा फिल्म ने भारत में करीब 155.70 करोड़ कमाए थे। वहीं दुनियाभर में इसकी कमाई 208 करोड़ के पार पहुंची थी। दूसरी ओर, वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' भी होली के जश्न को दोगुना करने के लिए सिनेमाघरों में आई थी। इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 117.89 करोड़ और दुनियाभर में 201.07 करोड़ कमाए थे।
#4 & #5
'रेस' और 'बागी 3'
सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और कैटरीना कैफ जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रेस' 21 मार्च, 2008 को रिलीज हुई थी। उस वक्त कमाई के मामले में इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इसने भारत में 60.64 करोड़ और दुनियाभर में 103.73 करोड़ कमाए थे। होली पर रिलीज टाइगर श्रॉफ की 'बागी 3' भी कमाई के मामले में काफी आगे निकली थी। फिल्म का घरेलु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 96.5 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 137 करोड़ था।