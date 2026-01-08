LOADING...
'होमबाउंड' ने बदल दी विशाल जेठवा की जिंदगी, ऑस्कर की दहलीज पर पहुंचते ही तोड़ी चुप्पी
'होमबाउंड' से चमकी विशाल जेठवा की किस्मत (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@vishaljethwa06)

लेखन नेहा शर्मा
Jan 08, 2026
11:48 am
क्या है खबर?

अभिनेता विशाल जेठवा भारतीय सिनेमा का वो चमकता चेहरा बन चुके हैं, जिसकी गूंज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंच 'ऑस्कर' तक सुनाई दे रही है। 'मर्दानी 2' से अपनी पहचान बनाने वाले विशाल की नई फिल्म 'होमबाउंड' ने ऑस्कर 2026 की सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की टॉप 15 शॉर्टलिस्ट फिल्मों में जगह बनाई है। ये फिल्म कैसे उन्हें एक नई ऊंचाई पर भी ले जाती है, हाल ही में उन्होंने इस पर पहली बार खुलकर बात की।

यह सब विशाल के लिए किसी सपने जैसा

विशाल जेठवा इस समय लॉस एंजिल्स में हैं, जहां से फिल्म के अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड अभियान का आगाज हो चुका है। विशाल ने कहा, "नए साल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। ऑस्कर के सफर के लिए लॉस एंजिल्स आना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। 'होमबाउंड' एक ऐसा अनुभव है, जिसने मुझे बतौर अभिनेता और इंसान पूरी तरह बदल दिया। अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि ये सब हकीकत है।"

सराहना

"निर्देशक ने मुझे निखारा"

विशाल ने निर्देशक नीरज घेयवान के साथ काम करने के अनुभव पर कहा, "नीरज सर की संवेदनशीलता और नजरिए ने मुझे एक कलाकार के रूप में खुद को बेहतर ढंग से समझने और निखारने का मौका दिया। ये मेरे लिए एक जिंदगी बदलकर रख देने वाला अनुभव रहा।" विशाल बोले कि अपनी पहली फिल्म को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलते देखना उनके लिए गर्व की बात है। ये अहसास दिलाता है कि उन्होंने अभिनेता बनने का सपना क्यों देखा था।

प्रचार

अकादमी की दहलीज पर विशाल की फिल्म, लॉस एंजिल्स में होगा प्रचार

विशाल जेठवा, ईशान खट्टर और निर्देशक नीरज घेयवान अब लॉस एंजिल्स में अपनी फिल्म का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहां आयोजित खास स्क्रीनिंग के जरिए फिल्म को अकादमी के सदस्य और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। इस सफर का मुख्य उद्देश्य फिल्म की सच्ची और भावनात्मक कहानी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है। अपनी मजबूत पटकथा और दमदार अभिनय के लिए पहले ही तारीफें बटोर रही इस फिल्म के लिए ये एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच होगा।

पहचान

कौन हैं विशाल जेठवा? टीवी से लेकर वैश्विक सिनेमा तक का शानदार सफर

विशाल को प्रसिद्धि रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 2' से मिली। इसमें उन्होंने शिवानी शिवाजी रॉय के प्रतिद्वंद्वी का डरावना किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें 'फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर' का नामांकन भी मिला। उधर काजोल अभिनीत 'सलाम वेंकी' में उन्होंने एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे युवक का किरदार निभाया फिल्मों में आने से पहले विशाल टीवी पर सक्रिस थे। उन्होंने 'भारत का वीर पुत्र- महाराणा प्रताप' में युवा अकबर का किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाई थी।

