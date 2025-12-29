विशाल जेठवा ने 'होमबाउंड' पर बात की

'होमबाउंड' ने बदल दी विशाल जेठवा की किस्मत, अभिनेता बोले- इसने मुझे नाम दिया है

लेखन ज्योति सिंह 11:47 am Dec 29, 202511:47 am

क्या है खबर?

निर्देशक नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' सिनेमाघरों में भले कमाल न दिखा सकी, लेकिन OTT पर इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर, विशाल जेठवा और ईशान खट्‌टर अभिनीत यह फिल्म आस्कर 2026 में 'सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म' की कैटेगरी के लिए नामांकित हुई है। इस बीच, विशाल ने फिल्म की सफलता और अपने करियर में आए बदलावों के बारे में बात की। अभिनेता ने बताया कि कैसे इस फिल्म ने उनके करियर को चमका दिया है।