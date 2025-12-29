'होमबाउंड' ने बदल दी विशाल जेठवा की किस्मत, अभिनेता बोले- इसने मुझे नाम दिया है
क्या है खबर?
निर्देशक नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' सिनेमाघरों में भले कमाल न दिखा सकी, लेकिन OTT पर इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर, विशाल जेठवा और ईशान खट्टर अभिनीत यह फिल्म आस्कर 2026 में 'सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म' की कैटेगरी के लिए नामांकित हुई है। इस बीच, विशाल ने फिल्म की सफलता और अपने करियर में आए बदलावों के बारे में बात की। अभिनेता ने बताया कि कैसे इस फिल्म ने उनके करियर को चमका दिया है।
प्रतिक्रिया
विशाल ने अच्छे ऑफर मिलने पर प्रतिक्रिया दी
पिंकविला से बातचीत में, विशाल ने कहा, "मुझे कई तरह की फिल्में मिलने लगीं जो पहले नहीं आ रही थीं। एक ही शैली में काम करते हुए, आप सोचते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप एक तरह का काम नहीं करना चाहते, लेकिन अब मैं जिस तरह की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं, वह पहले की स्क्रिप्ट से थोड़ी अलग हैं। तो हां, 'होमबाउंड' की सफलता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इसने मुझे सफलता दिलाई और नाम दिया है।"
पछतावा
फिल्म के किसी दृश्य पर पछतावा नहीं
विशाल ने आगे कहा, "मुझे किसी दृश्य पर पछतावा नहीं है। हमने जितने भी दृश्य शूट किए थे, उनमें से बहुत से काट दिए गए हैं। क्योंकि फिल्म की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। इसलिए मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। लेकिन जाह्नवी के साथ कुछ दृश्य बहुत खूबसूरत थे। मेरी मां के साथ एक दृश्य था, जो बहुत भावुक था। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है।" बता दें कि फिल्म 'होमबाउंड' OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।