'तेरा यार हूं मैं' से आया धमाकेदार गाना, मीत ब्रदर्स का संगीत सुन झूम जाएगा दिल

लेखन ज्योति सिंह 12:17 pm Jul 22, 202612:17 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्देशक मिलाप मिलान जावेरी अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' काे लेकर चर्चा में हैं। इसके जरिए निर्देशक इंद्र कुमार के बेटे, अमन इंद्र कुमार भारतीय सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके साथ अभिनेत्री आकांक्षा शर्मा मुख्य किरदार में नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर और गाने पहले से लोगों की तारीफें बटोर चुके हैं। अब निर्माताओं ने एक पार्टी वाला धमाकेदार गाना 'फ्रेंड फ्रेंड' जारी करके यूट्यूब पर तहलका मचा दिया है।