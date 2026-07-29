'गेम ऑफ थ्रोन्स' के अभिनेता टॉम चैडबोन का निधन, सिनेमा जगत में शोक की लहर

टॉम चैडबॉन ने 'रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट' (RADA) से अभिनय की बारीकियां सीखीं और अपने करियर की शुरुआत रंगमंच यानी थिएटर से की। इसके बाद वो ब्रिटिश टेलीविजन का एक बेहद लोकप्रिय और जाना-पहचाना चेहरा बन गए। उन्होंने 'ब्लेक्स 7', 'साइलेंट विटनेस', 'हार्टबीट' और 'द बिल' जैसे कई चर्चित शो में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा।

दर्शकों के बीच उन्हें खासतौर पर 'डॉक्टर हू' (1979, 1986) में डगन और मेरडिन के किरदार, और 'गेम ऑफ थ्रोन्स' (2017) में 'हाई सेप्टन मेयर्ड' के रोल के लिए याद किया जाता है। थिएटर से लेकर टीवी और सिनेमा तक उनका ये सफर दिखाता है कि वो हर तरह के किरदार में बड़ी ही सहजता से ढल जाने वाले एक बहुमुखी अभिनेता थे।