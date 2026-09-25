'राइज एंड फॉल' होस्ट करने को तैयार नहीं थे वीरेंद्र सहवाग, बोले- 'मेरा पहला जवाब ना था'

वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर अपने बल्ले का लोहा मनवाया है, अब शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन को होस्ट करेंगे।

यह शो 26 सितंबर, 2026 को अमेजन पर आएगा। शुरुआत में वे मनोरंजन की दुनिया में आने को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब अमेजन और MX प्लेयर की टीम ने उन्हें राजी किया, तो उन्होंने आखिरकार हां कर दी।

अब वे इस नए किरदार को पूरे जोश के साथ अपना रहे हैं और इसे एक रोमांचक चुनौती मानते हैं।