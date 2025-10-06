अल्लू अर्जुन को चेतावनी देने वाले पूर्व ACP विष्णु मूर्ति का निधन, हैदराबाद में गई जान

लेखन ज्योति सिंह 02:02 pm Oct 06, 202502:02 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अल्लू अर्जुन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी देने वाले पूर्व ACP विष्णु मूर्ति का निधन हो गया है। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई गई है। 5 अक्टूबर की देर रात विष्णु ने अपने हैदराबाद स्थित निवास में अंतिम सांस ली है। इस दुखद घटना से पुलिस समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। विष्णु के सहकर्मी और चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए जानते हैं पूर्व ACP के बारे में।