अल्लू अर्जुन को चेतावनी देने वाले पूर्व ACP विष्णु मूर्ति का निधन, हैदराबाद में गई जान
अभिनेता अल्लू अर्जुन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी देने वाले पूर्व ACP विष्णु मूर्ति का निधन हो गया है। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई गई है। 5 अक्टूबर की देर रात विष्णु ने अपने हैदराबाद स्थित निवास में अंतिम सांस ली है। इस दुखद घटना से पुलिस समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। विष्णु के सहकर्मी और चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए जानते हैं पूर्व ACP के बारे में।
प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए थे चर्चा में
पिछले साल 2024 में 'पुष्पा 2' की रिलीज के दौरान हैदराबाद स्थित संध्या थिएटर के बाहर भगदड़ मच गई थी। घटना में एक महिला की मौत हो गई थी जबकि उसका बेटा गंभीर घायल हो गया था। भ्रष्टाचार के आरोपों में अक्टूबर, 2024 में निलंबित किए गए ACP विष्णु ने उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभिनेता अल्लू को चेतावनी दी थी। हालांकि, बिना अनुमति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाद में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।
