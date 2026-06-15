भारत में पहली बार धूम मचाने आ रहे हैं फू फाइटर्स, जानें तारीखें और टिकट की जानकारी मनोरंजन Jun 15, 2026

लंबे इंतजार के बाद अब फू फाइटर्स 2027 में पहली बार भारत आ रहे हैं। दिग्गज रॉक बैंड, जिसका नेतृत्व डेव ग्रोहल करते हैं, भारत में 2 बड़े कॉन्सर्ट करने वालाे हैं।

इसका पहला शो 29 जनवरी को बेंगलुरु में और दूसरा 31 जनवरी को मुंबई में होगा। डेव ने अपनी खुशी जताते हुए कहा, 'बैंड के तौर पर 31 साल पूरे होने के बाद, हम भारत में अपने फैंस के लिए प्रदर्शन करने को लेकर बेसब्र हैं। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन हम वादा करते हैं कि यह इंतजार के लायक होगा। हमें उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई 2 जोरदार और लंबी रातों के लिए तैयार रहेंगे।'