सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने गुपचुप रचाई शादी? पूर्व पत्नी ने किया ऐसा पोस्ट
अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु काफी समय से फिल्म निर्देशक राज निदिमोरु के साथ रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों ने गुपचुप शादी भी रचा ली है। इन खबरों के बाहर आते ही अभिनेत्री के प्रशंसकों काफी खुश हैं, तो वहीं कई लोगों ने हैरानी जताई है। इस बीच, निर्देशक राज की पूर्व पत्नी श्यामली डे का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने पुष्टि करते हुए बताया है कि सामंथा और राज आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं। तमिलनाडु के ईशा योग केंद्र के अंदर स्थित लिंग भैरवी मंदिर में यह शादी 1 दिसंबर की सुबह संपन्न हुई है। सूत्र ने आगे बताया कि सामंथा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। इस कार्यक्रम में कुल 30 मेहमान शामिल हुए। हालांकि, सामंथा और राज की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है।
सामंथा और राज की शादी की खबरों के बीच, फिल्म निर्देशक की पूर्व पत्नी श्यामली ने एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'हताश लोग हताश करने वाले काम करते हैं।' बताया जाता है कि राज और श्यामली का तलाक 2022 में हो गया था। 2024 की शुरुआत में सामंथा के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने लोगों का ध्यान खींचा था। बता दें कि सामंथा की पहली शादी 2017 में अभिनेता नागा चैतन्य से हुई थी।