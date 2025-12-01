सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने गुपचुप रचाई शादी? पूर्व पत्नी ने किया ऐसा पोस्ट

शादी

सामंथा और राज की शादी पर आई ये जानकारी

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने पुष्टि करते हुए बताया है कि सामंथा और राज आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं। तमिलनाडु के ईशा योग केंद्र के अंदर स्थित लिंग भैरवी मंदिर में यह शादी 1 दिसंबर की सुबह संपन्न हुई है। सूत्र ने आगे बताया कि सामंथा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। इस कार्यक्रम में कुल 30 मेहमान शामिल हुए। हालांकि, सामंथा और राज की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है।