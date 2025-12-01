धनुष या श्रेयस अय्यर के साथ रिश्ते में हैं मृणाल ठाकुर? अभिनेत्री ने दी प्रतिक्रिया

LOADING...
मृणाल ठाकुर ने डेटिंग अफवाह के बीच प्रतिक्रिया दी।

लेखन ज्योति सिंह
Dec 01, 2025
02:13 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर अपने अभिनय से हमेशा दर्शकों का दिल जीतती आई हैं। इस बीच उनकी निजी जिंदगी लोगों का ध्यान खींच रही है, क्योंकि कुछ समय से अभिनेता धनुष के साथ उनका नाम जुड़ रहा था। हालांकि, रेडिट पर चल रही चर्चाओं में दावा किया गया है कि मृणाल कुछ महीनों से क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के साथ रिश्ते में हैं। इन अफवाहों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। अब मृणाल ने खुद इस पर प्रतिक्रिया दी है।

मृणाल ने सोशल मीडिया पर साझा किया पोस्ट

मृणाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि वह अफवाहों से कैसे निपटती हैं। वीडियो में अभिनेत्री अपनी मां से हेड मसाज लेती नजर आ रही हैं। मृणाल ने लिखा, 'वे बातें करते हैं, हम हंसते हैं। PS: अफवाहें फ्री का प्रचार हैं और मुझे फ्री चीजें पसंद हैं!' मृणाल ने भले न बताया हो कि उनका इशारा किस अफवाह की ओर है, लेकिन ये प्रतिक्रिया उनकी डेटिंग अटकलों से जोड़कर देखी जा रही है।

रेडिट पोस्ट में किया गया ये दावा

रेडिट के एक पोस्ट में दावा किया गया है कि मृणाल और क्रिकेटर श्रेयस कुछ समय से चुपचाप डेटिंग कर रहे हैं। आगे दावा किया गया कि दोनाें इसे लो-प्रोफाइल रख रहे हैं क्योंकि क्रिकेटर के प्रशंसक काफी उत्सुक हो सकते हैं और मृणाल भी अपने करियर के पीक पर हैं। काम की बात करें तो, मृणाल को आखिरी बार अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में देखा गया था। उनकी अगली फिल्म 'दो दीवाने शहर में' होगी।

