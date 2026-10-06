श्रमिक संगठन ने सेट पर आग लगने के बाद सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल, कार्रवाई की भी करी मांग

ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने इस आग लगने की घटना को "आपराधिक लापरवाही" बताया है। साथ ही, उन्होंने इसकी आधिकारिक जांच की मांग की है।

एसोसिएशन ने घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म सिटी के प्रबंध निर्देशक के इस्तीफे तक की मांग कर डाली है।

AICWA के अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि सेट पर काम करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए नियमित सुरक्षा जांच और सही उपकरणों का होना बहुत जरूरी है।