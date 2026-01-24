विक्रम भट्ट पर नया केस, पहले पत्नी और अब बेटी संग मिलकर लगाया करोड़ाें का चूना?

मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ ही समय पहले वह अपनी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट के साथ 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सुर्खियों में आए थे, लेकिन अब उन पर और उनकी बेटी कृष्णा भट्ट पर एक और बड़ा केस दर्ज हो गया है। मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने एक बिजनेसमैन की शिकायत पर बाप-बेटी के खिलाफ 13.5 करोड़ रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया है।

आरोप बाप-बेटी ने निवेशकों को फंसाया? मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने एक व्यापारी की शिकायत पर विक्रम और उनकी बेटी कृष्णा के खिलाफ 13.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि बाप-बेटी ने उन्हें कई फिल्म प्रोजेक्ट्स और अन्य व्यावसायिक उद्यमों में निवेश कर भारी मुनाफा दिलाने का झांसा दिया था। विक्रम और कृष्णा ने करोड़ों रुपये तो ले लिए, लेकिन पैसे लेने के बाद न तो कोई मुनाफा दिया और ना ही मूल राशि वापस की गई।

जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने संभाली जांच धोखाधड़ी की रकम बड़ी होने के कारण इस केस को अब आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दिया गया है। पुलिस अब पैसों के लेनदेन और फिल्म निवेश से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि पीड़ित के पैसे कहां खर्च किए गए। विक्रम के लिए यह नया केस किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि उनकी छवि पहले से ही दांव पर लगी है।

