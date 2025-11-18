विक्रम भट्ट कानूनी पचड़े में फंस गए (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@thevikrambhatt)

फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट पर क्यों लगा 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप? जानिए मामला

लेखन ज्योति सिंह 09:39 am Nov 18, 202509:39 am

क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। राजस्थान के उदयपुर में उनके खिलाफ 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। शहर के भूपालपुरा पुलिस स्टेशन में विक्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। फिल्म निर्देशक पर यह आरोप उदयपुर के एक डॉक्टर ने लगाया है। पुलिस ने विक्रम, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और एक स्थानीय व्यक्ति दिनेश कटारिया समेत 7 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।