फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट पर क्यों लगा 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप? जानिए मामला

फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट पर क्यों लगा 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप? जानिए मामला
क्या है खबर?
मशहूर फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। राजस्थान के उदयपुर में उनके खिलाफ 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। शहर के भूपालपुरा पुलिस स्टेशन में विक्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। फिल्म निर्देशक पर यह आरोप उदयपुर के एक डॉक्टर ने लगाया है। पुलिस ने विक्रम, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और एक स्थानीय व्यक्ति दिनेश कटारिया समेत 7 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
मामला
जानिए क्या है पूरा मामला
जाने-माने डॉक्टर और इंदिरा IVF के संस्थापक अजय मुर्डिया ने फिल्म निर्देशक विक्रम और उनकी टीम पर कथित फिल्म बनाने का लालच देने का आरोप लगाया है। FIR के मुताबिक, विक्रम और उनकी टीम ने कथित तौर पर डॉक्टर मुर्डिया को एक फिल्म बनाने का लालच दिया था। कहा गया कि इससे 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने 30 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की। शिकायत में विक्रम, महबूब और कटारिया का नाम हैं।
खंडन
धोखाधड़ी के आरोपों का विक्रम ने किया खंडन
धोखाधड़ी के आरोप पर निर्देशक विक्रम ने ANI से कहा, "मैंने पूरी FIR पढ़ी है। सच कहूं तो, मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस को गुमराह किया जा रहा है... मेरे पास न तो कोई पत्र है, न कोई नोटिस। और वे कह रहे हैं कि 200 करोड़ के लालच में मैंने 30 करोड़ का घोटाला किया । अगर उन्होंने पुलिस को यह बताया है, तो जरूर उनके पास कुछ दस्तावेज, कुछ कागजी कार्रवाई होगी। वरना, पुलिस ऐसा नहीं करती।"