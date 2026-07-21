इंटरनेशनल मंच पर धूम मचाने के बाद, राम की 'येझू कदल येझू मलाई' अब इस तारीख को देगी दस्तक
लंबे इंतजार और कई बार टलने के बाद, जिसकी खूब चर्चा हो रही थी, निर्देशक राम की वो तमिल फिल्म 'येझू कदल येझू मलाई' अब आखिरकार 1 अक्टूबर, 2026 को दुनियाभर में रिलीज होने जा रही है।
यह ऐलान एक टीजर के साथ किया गया है, जिसमें निविन पॉली, सूरी और अंजलि नजर आ रहे हैं। टीजर में कुदरत के बेहद खूबसूरत नजारे दिखाए गए हैं और खुद राम ने अपनी आवाज में इसकी रिलीज की तारीख की पुष्टि की है।
फिल्म को त्योहारों में मिल रही है शानदार सराहना
सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही, इस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म त्योहारों में खूब धूम मचाई है। इसकी कहानी और दृश्यों को खूब सराहा गया है और इसे स्टैंडिंग ओवेशन (खड़े होकर सम्मान) भी मिला है।
फिल्म में संगीत युवान शंकर राजा ने दिया है, जो अक्सर निर्देशक राम के साथ काम करते हैं। यह फिल्म दर्शकों को एक भावनात्मक यात्रा (इमोशनल राइड) पर ले जाने का वादा करती है।
यही वजह है कि तमिल सिनेमा के प्रशंसक इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं।