इंटरनेशनल मंच पर धूम मचाने के बाद, राम की 'येझू कदल येझू मलाई' अब इस तारीख को देगी दस्तक

सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही, इस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म त्योहारों में खूब धूम मचाई है। इसकी कहानी और दृश्यों को खूब सराहा गया है और इसे स्टैंडिंग ओवेशन (खड़े होकर सम्मान) भी मिला है।

फिल्म में संगीत युवान शंकर राजा ने दिया है, जो अक्सर निर्देशक राम के साथ काम करते हैं। यह फिल्म दर्शकों को एक भावनात्मक यात्रा (इमोशनल राइड) पर ले जाने का वादा करती है।

यही वजह है कि तमिल सिनेमा के प्रशंसक इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं।