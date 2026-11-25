उन्होंने आगे कहा, "अगर हमारे दुश्मन हैं, और पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, अगर आप उनके शो खरीदते हैं और उन्हें अपने देश में चलाते हैं, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमने बार-बार कहा है कि सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। हमारे गायक अमेरिका जाकर पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करते हैं। यह खत्म होना चाहिए।"

फिल्ममेकर ने उम्मीद जताई कि नेटफ्लिक्स संगठन की चिंताओं को गंभीरता से लेगा और देश की भावनाओं का पूरा सम्मान करेगा।