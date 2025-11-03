केरल राज्य पुरस्कार: ममूटी को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, देखें विजेता की पूरी लिस्ट

विजेता

ममूटी को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार

मलयालम सिनेमा के अभिनेता ममूटी को उनकी फिल्म 'ब्रह्मयुगम' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म से जुड़े क्रिस्टो जेवियर को सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का केरल स्टेट पुरस्कार मिला है। फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला है। इस फिल्म के गाने 'कुथांथ्रम' के लिए वेदान को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा, सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ किरदार, निर्देशन, साउंड डिजाइन, साउंड मिक्सिंग और प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार मिला है।