केरल राज्य पुरस्कार: ममूटी को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, देखें विजेता की पूरी लिस्ट
क्या है खबर?
55वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। 3 नवंबर को केरल के मत्स्य पालन, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने त्रिशूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजेताओं की घोषणा की है। सात सदस्यों वाली ज्यूरी ने फिल्म 'ब्रमयुगम' और 'मंजुम्मेल बॉयज' को कई कैटेगरी में सम्मानित किया है। जिन कलाकारों और फिल्मों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आइए देखते हैं उसकी पूरी लिस्ट।
विजेता
ममूटी को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
मलयालम सिनेमा के अभिनेता ममूटी को उनकी फिल्म 'ब्रह्मयुगम' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म से जुड़े क्रिस्टो जेवियर को सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का केरल स्टेट पुरस्कार मिला है। फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला है। इस फिल्म के गाने 'कुथांथ्रम' के लिए वेदान को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा, सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ किरदार, निर्देशन, साउंड डिजाइन, साउंड मिक्सिंग और प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार मिला है।
लिस्ट
यहां देखें विजेता की पूरी लिस्ट
फिल्म 'फेमिनिची फातिमा' के लिए फासिल मुहम्मद को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार मिला। शामला हमजा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 'प्रेमलु' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। फिल्म 'पैराडाइज' को स्पेशल ज्यूरी का पुरस्कार मिला। फिल्म 'नादन्ना संभवम' के लिए लिजोमोल जोस को सर्वश्रेष्ठ किरदार का पुरस्कार मिला। सिद्धार्थ भारतन को सर्वश्रेष्ठ किरदार का पुरस्कार मिला। फिल्म 'बोगनविलिया' के लिए सुशीन श्याम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है।