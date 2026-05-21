राम चरण ने 'पेद्दी' के लिए दिखाए 3 हैरतअंगेज़ अवतार, चोट भी नहीं रोक पाई जुनून

राम ने चोटों के बावजूद पूरी की फिल्म 'पेद्दी'

डायरेक्टर बुची बाबू सना ने राम के काम की खूब तारीफ की, उन्होंने बताया कि कैसे कम समय में राम ने इन मुश्किल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा किया। उनके हाथ में चोट लगी थी, जिससे उन्हें अपनी बेटी को उठाने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद राम ने हार नहीं मानी। इतनी शारीरिक मुश्किलों के बावजूद, फिल्म की शूटिंग में कोई देरी नहीं हुई और सब कुछ तय समय पर चलता रहा।

वहीं इस बारे में बात करते हुए राम ने कहा, 'हमने बिना किसी बड़ी चोट के इसे पूरा कर लिया।' फिल्म में जाह्नवी कपूर और शिवा राजकुमार भी अहम किरदारों में हैं, और इसमें कुछ बेहद जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे।