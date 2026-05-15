कान्स फिल्म फेस्टिवल में गूंजी झारखंड की कहानी, पर्दे पर उतरी प्रकृति और इंसान की जंग मनोरंजन May 15, 2026

देबादित्य बंदोपाध्याय द्वारा निर्देशित फिल्म 'पेड़ चलता है' का 14 मई 2026 को 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। झारखंड के पलामू जिले की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म वहां के स्थानीय समुदायों के जीवन, उनकी यादों और अस्तित्व के संघर्ष को खूबसूरती से दिखाती है।

फिल्म की खास बात यह है कि निर्देशक ने इसे बिल्कुल असली और प्राकृतिक रखने के लिए सिनेमाई चमक-धमक से दूर रखा है। कान्स जैसे बड़े मंच पर अपनी फिल्म की सराहना होते देख निर्देशक ने इसे एक भावुक और गर्व महसूस कराने वाला अनुभव बताया। ये फिल्म प्रकृति और इंसान के गहरे रिश्ते को पर्दे पर उतारती है।