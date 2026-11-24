फवाद-माहिरा के शो पर संकट, क्या सरकारी आदेश नेटफ्लिक्स इंडिया पर रोकेगा पाकिस्तानी कंटेंट?
लेखन अंशिका शुक्ला
फवाद खान और माहिरा खान का नया पाकिस्तानी ड्रामा, 'जो बचे हैं संग समेट लो', 4 दिसंबर, 2026 को दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर आएगा।
पर अगर आप भारत में हैं, तो मामला थोड़ा अनिश्चित है; 8 मई, 2025 को आए पाकिस्तानी कंटेंट से जुड़े एक सरकारी निर्देश के कारण यह शो भारत में शायद स्ट्रीम न हो पाए।
हालांकि, यह शो नेटफ्लिक्स इंडिया की आने वाली सूची में दिखा है और खबर है कि भारतीय यूजर्स इसके लिए रिमाइंडर भी सेट कर पाए हैं।
भारत के मंत्रालय ने पाकिस्तानी कंटेंट हटाने को कहा
पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 8 मई, 2025 को एक एडवाइजरी जारी की थी।
इस एडवाइजरी में भारत में काम कर रहे OTT प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग सर्विस और दूसरे डिजिटल माध्यमों से पाकिस्तानी मूल के कंटेंट को बंद करने को कहा गया था।