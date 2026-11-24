फवाद खान और माहिरा खान का नया पाकिस्तानी ड्रामा, 'जो बचे हैं संग समेट लो', 4 दिसंबर, 2026 को दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर आएगा।

पर अगर आप भारत में हैं, तो मामला थोड़ा अनिश्चित है; 8 मई, 2025 को आए पाकिस्तानी कंटेंट से जुड़े एक सरकारी निर्देश के कारण यह शो भारत में शायद स्ट्रीम न हो पाए।

हालांकि, यह शो नेटफ्लिक्स इंडिया की आने वाली सूची में दिखा है और खबर है कि भारतीय यूजर्स इसके लिए रिमाइंडर भी सेट कर पाए हैं।