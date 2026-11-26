लॉन्च के मौके पर फवाद ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि किसी और के साथ ये सफर इतना खूबसूरत होता। इसे संभव बनाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये पाकिस्तान की जीत है और इसका हिस्सा बनकर मैं बेहद खुश और सम्मानित महसूस कर रहा हूं।"

अभिनेता बिलाल अशरफ ने भी ऐसी ही भावना जताते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट ने दिखाया कि जब पाकिस्तानी कलाकार किसी साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वे क्या हासिल कर सकते हैं।