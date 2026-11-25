आजमी बोले कि सरकार खुद पाकिस्तान पर भारत में घुसपैठ और आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाती है।

उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र कर कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ नफरत भड़काता है। ऐसे में उसके साथ क्रिकेट मैच खेलने, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही जारी रखने का क्या मतलब है?

उन्होंने सवाल उठाया कि दुश्मन मानने के बावजूद ये गतिविधियां क्यों जारी हैं और इसे सरकार का दोहरा मापदंड बताया।