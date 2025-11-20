निर्माता बने पंकज त्रिपाठी की 'परफेक्ट फैमिली' का ट्रेलर जारी, जानिए कहां होगी रिलीज

'परफेक्ट फैमिली' का ट्रेलर जार पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। सीरीज की कहानी कर्करिया परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अपनी छोटी पोती से जुड़ी एक घटना के बाद थेरेपी लेने की जरूरत पड़ती है। इसे भारत की पहली लंबी अवधि वाली सीरीज बताया जा रहा है, जिसका प्रीमियर 27 नवंबर को सीधे यूट्यूब पर होगा। 'परफेक्ट फैमिली' के पहले 2 एपिसोड मुफ्त होंगे, लेकिन बाद के एपिसोड को 59 रुपये देकर देखना होगा।

प्रतिक्रिया

पंकज त्रिपाठी ने दी प्रतिक्रिया

पंकज प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रख रहे हैं, इस बारे में उन्होंने बात की। एक बातचीत के दौरान अभिनेता ने बताया कि 'परफेक्ट फैमिली' उनके लिए बेहद खास है। सीरीज यूट्यूबर पर रिलीज किए के फैसले पर उन्होंने कहा कि यूट्यूब अच्छे और बड़े शो के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म बन चुका है। उनका मानना है कि यह तरीका नया और जरूरी है। जाहिर है कि आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' भी सीधा यूट्यूबर पर रिलीज हुई थी।