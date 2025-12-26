इन भारतीय अभिनेताओं ने ली 1,000 करोड़ी क्लब में सबसे तेज एंट्री, एक ने रचा इतिहास
क्या है खबर?
फिल्म 'धुरंधर' ने ऐसा धमाका किया है कि हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। रिलीज के कुछ ही समय में फिल्म ने दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस सफलता के साथ ही रणवीर सिंह उन चुनिंदा भारतीय सितारों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने सबसे जल्दी 1,000 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री की है। आइए नजर डालते है रणवीर से पहले सबसे तेज 1,000 करोड़ी फिल्में देने वाले अभिनेताओं पर।
#1
अल्लू अर्जुन
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' ने विश्वभर में सिर्फ 7 दिनों में 1,000 करोड़ का कारोबार कर इतिहास रच दिया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते हुए अल्लू अर्जुन को सबसे तेज 1,000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाले कलाकारों की सूची में ला खड़ा किया। अभी तक अल्लू का ये रिकॉर्ड कोई भारतीय कलाकार नहीं तोड़ सका है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस फिल्म ने दुनियाभर में 1,742 करोड़ रुपये कमाए थे।
#2
प्रभास
'पुष्पा 2' से पहले सबसे तेज 1,000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने का रिकॉर्ड प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' के नाम था। इसने ये मुकाम 10 दिनों में हासिल किया था। 'बाहुबली 2' ने न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त कमाई की और प्रभास को पैन इंडिया सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया। दुनियाभर में इस फिल्म ने 1788 करोड़ रुपये कमाए थे। जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म देखी जा सकती है।
#3
यश
यश की फिल्म 'KGF चैप्टर 1' ने 16 दिन में 1,000 करोड़ रुपये के जादुई क्लब में एंट्री ली थी। इस फिल्म ने केवल यश को स्टारडम ही नहीं दिया, बल्कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान भी दिलाई। फिल्म के शानदार एक्शन सीक्वेंस, दमदार संवाद और यश का करिश्माई अभिनय दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। फिल्म ने दुनियाभर में 1,215 करोड़ रुपये कमाए थे। ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर है।
#4, #5 और #6
राम चरण-जूनियर एनटीआर, शाहरुख खान और रणवीर सिंह
बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्मों की 1,000 करोड़ क्लब की रेस अब दर्शकों के लिए और भी रोमांचक हो गई है। राम चरण-जूनियर एनटीआर की फिल्म 'RRR' ने ये मुकाम सिर्फ 17 दिनों में हासिल किया था, वहीं शाहरुख खान की 'जवान' को इस आंकड़े तक पहुंचने में 18 दिन लगे। इस रेस में सबसे नया धमाका है रणवीर सिंह की 'धुरंधर', जिसने 21 दिन में 1,000 करोड़ क्लब में एंट्री कर दर्शकों और समीक्षकों दोनों को चौंका दिया है।