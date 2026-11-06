'खतरों के खिलाड़ी 15' में फरहाना भट्ट को झेला दर्द

'खतरों के खिलाड़ी 15' में बिगड़ी थी फरहाना भट्ट की तबीयत, बोलीं- बहुत ज्यादा रक्तस्राव हुआ

लेखन अंशिका शुक्ला 10:11 am Nov 06, 202610:11 am

क्या है खबर?

फरहाना भट्ट ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' में फाइनलिस्ट बनी थीं। वह शो की सबसे दमदार प्रतियोगियों में से एक रहीं और डर का सामना करने वाले ज्यादातर टास्क में उनके प्रदर्शन की खूब तारीफ हुई। अब हाल ही में हॉटरफ्लाई को दिए एक इंटरव्यू में फरहाना ने केप टाउन में शो की शूटिंग के दौरान अपनी सेहत को हुए जोखिमों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने खासतौर पर हेलीकॉप्टर स्टंट से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया।