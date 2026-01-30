फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह को किया अनफॉलो? 'डॅान 3' बनी वजह
क्या है खबर?
फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' पर लगातार ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यह फिल्म रणवीर सिंह करने वाले थे, लेकिन अब कथित तौर पर उनके इस परियोजना से बाहर होने की चर्चा है। इन खबरों ने पहले ही फैंस का दिल तोड़ दिया था। अब सोशल मीडिया पर लोगों ने पाया कि इस घटनाक्रम के बाद फरहान और रणवीर के बीच दूरी आ गई है। खबरें हैं कि फरहान ने रणवीर काे इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है।
पोस्ट
फरहान अख्तर ने रणवीर से बनाई सोशल दूरी
सोशल मीडिया पर अफवाहों से बाजार गर्म है कि 'डॉन 3' छाेड़ने के बाद रणवीर से फरहान नाराज चल रहे हैं। फैंस ने नोटिस किया है कि फराहन के इंस्टाग्राम की फॉलोइंग सूची में रणवीर का नाम नहीं है। उन्होंने 'धुरंधर' अभिनेता को अनफॉलो कर दिया है। हालांकि, रणवीर अभी भी फरहान को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया में इस बदलाव की खबरें आने पर फैंस भी अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं।
कारण
रणवीर सिंह ने इस कारण बनाई 'डॉन 3' से दूरी
NDTV ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 'धुरंधर' की महासफलता के बाद रणवीर ने 'डॉन 3' से दूरी बना ली है। वह अपने नए प्रोजेक्ट 'प्रलय' पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यह भी बताया गया था कि अभिनेता लगातार एक्शन फिल्म नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक अलग जॉनर वाली 'प्रलय' को पहले करने के लिए चुना है। हालांकि इन खबरों पर फरहान या रणवीर में से किसी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है।