फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह को किया अनफॉलो? 'डॅान 3' बनी वजह

लेखन ज्योति सिंह 01:50 pm Jan 30, 202601:50 pm

क्या है खबर?

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' पर लगातार ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यह फिल्म रणवीर सिंह करने वाले थे, लेकिन अब कथित तौर पर उनके इस परियोजना से बाहर होने की चर्चा है। इन खबरों ने पहले ही फैंस का दिल तोड़ दिया था। अब सोशल मीडिया पर लोगों ने पाया कि इस घटनाक्रम के बाद फरहान और रणवीर के बीच दूरी आ गई है। खबरें हैं कि फरहान ने रणवीर काे इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है।