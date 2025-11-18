भगवान हनुमान पर कथित टिप्पणी के बाद एसएस राजामौली के खिलाफ मामला दर्ज
क्या है खबर?
मशहूर निर्देशक एसएस राजामौली अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' की तैयारी में व्यस्त हैं। इस बीच सरूरनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। राजामौली के खिलाफ यह शिकायत राष्ट्रीय वानर सेना की ओर से की गई है। मामला निर्देशक के कथित बयान से जुड़ा है, जो उन्होंने हैदराबाद में आगामी फिल्म से जुड़े समारोह के दौरान दिया था। सेना का कहना है कि राजामौली ने भगवान हनुमान के बारे में अभद्र टिप्पणी की है।
आरोप
हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप
राष्ट्रीय वानर सेना ने शिकायत में कहा है कि राजामौली के बयान से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वह इस बात से परेशान हैं कि फिल्म जगत में हिंदू देवताओं को लेकर कितनी लापरवाही के साथ बातचीत की जा रही है। वानर सेना ने पुलिस से तत्काल जांच करने और कड़े नियम बनाने की मांग की है जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सकें। हालांकि, पुलिस ने शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
बयान
राजामौली ने क्या कहा था?
हैदराबाद में आयोजित 'ग्लोब ट्रॉटर' समारोह के दौरान राजामौली ने तेलुगु में कहा था, "मेरे पिताजी कहते थे कि हनुमान हमें रास्ता दिखाएंगे। जब समस्याएं शुरू हुईं तो मैं परेशान हो गया। क्या वह मेरी मदद इसी तरह करते हैं?" निर्देशक ने बताया कि उनकी पत्नी भगवान हनुमान की भक्त हैं। देखते हैं इस बार उनकी पत्नी के हनुमान मदद करते हैं या नहीं। राजामौली के बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छोड़ दी। लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Hello @ssrajamouli Ji,— Anshul Pandey (@Anshulspiritual) November 16, 2025
We didn't expected you to insult Hanuman ji, especially when you are making film on Hindu deities.
Need clarification on this.
pic.twitter.com/iDRwSDB5hM