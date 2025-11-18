एसएस राजामौली के खिलाफ शिकायत दर्ज (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@SS RajamouliFanClub)

भगवान हनुमान पर कथित टिप्पणी के बाद एसएस राजामौली के खिलाफ मामला दर्ज

लेखन ज्योति सिंह 03:04 pm Nov 18, 202503:04 pm

क्या है खबर?

मशहूर निर्देशक एसएस राजामौली अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' की तैयारी में व्यस्त हैं। इस बीच सरूरनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। राजामौली के खिलाफ यह शिकायत राष्ट्रीय वानर सेना की ओर से की गई है। मामला निर्देशक के कथित बयान से जुड़ा है, जो उन्होंने हैदराबाद में आगामी फिल्म से जुड़े समारोह के दौरान दिया था। सेना का कहना है कि राजामौली ने भगवान हनुमान के बारे में अभद्र टिप्पणी की है।