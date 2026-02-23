BAFTA 2026: 'बूंग' की सफलता पर फरहान अख्तर बोले- इसका समर्थन करना अच्छा लगा 

फरहान अख्तर ने 'बूंग' की जीत पर प्रतिक्रिया दी

लेखन ज्योति सिंह 10:46 am Feb 23, 202610:46 am

क्या है खबर?

लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित BAFTA पुरस्कार 2026 में भारत के लिए गौरव का पल रहा। मणिपुरी फिल्म 'बूंग' जिसका निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत किया गया था, उसने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। लक्ष्मीप्रिया देवी द्वारा निर्देशित फिल्म BAFTA पुरस्कार हासिल करने वाली पहली फिल्म है जिसकी सफलता से फरहान भी गदगद नजर आए। उन्होंने फिल्म को समर्थन देने के अपने फैसले पर बात की।