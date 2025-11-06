ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@anunaysood)

ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद कौन थे, जिन्होंने इस दुनिया को कहा अलविदा?

लेखन ज्योति सिंह 02:26 pm Nov 06, 202502:26 pm

क्या है खबर?

देश के मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की सूची में शामिल अनुनय सूद का 32 साल में निधन हो गया है। इस दुखद खबर के आते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है। दुनियाभर से लोग अनुनय को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जाहिर है कि कार्पोरेट की नौकरी छोड़ अनुनय ने डिजिटल क्रिएटर की दुनिया में नाम कमाया था और करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। आइए जानते हैं इन्फ्लुएंसर और उनकी संपत्ति के बारे में।