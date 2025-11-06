ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद कौन थे, जिन्होंने इस दुनिया को कहा अलविदा?
क्या है खबर?
देश के मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की सूची में शामिल अनुनय सूद का 32 साल में निधन हो गया है। इस दुखद खबर के आते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है। दुनियाभर से लोग अनुनय को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जाहिर है कि कार्पोरेट की नौकरी छोड़ अनुनय ने डिजिटल क्रिएटर की दुनिया में नाम कमाया था और करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। आइए जानते हैं इन्फ्लुएंसर और उनकी संपत्ति के बारे में।
परिचय
जानिए कौन थे इन्फ्लुएंसर अनुनय
6 फरवरी, 1993 को उत्तराखंड में जन्मे अनुनय का बचपन दिल्ली में बीता था। यहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की, और फिर कार्पोरेट ऑफिस से जुड़ गए थे। 2017 में अनुनय ने नौकरी छोड़ी और डिजिटल क्रिएटर बन गए। उन्होंने यूट्यूब पर ट्रैवल व्लॉग बनाने शुरू किए जिससे कुछ समय में उनके 3.8 फॉलोअर्स हो गए। कम समय में मिली उपलब्धि ने उन्हें फोर्ब्स इंडिया की शीर्ष 100 डिजिटल सितारे की सूची में जगह दिलाई थी।
नेट वर्थ
करोड़ों में थी अनुनय की संपत्ति
अनुनय निधन के बाद करोड़ों रुपये की संपत्ति को पीछे छोड़ गए हैं। 2025 में उनकी कुल संपत्ति 7 से 10 कराेड़ रुपये के बीच बताई जाती है। ट्रैवल व्लॉग्स के अलावा, वह कई ब्रांड के साथ जुड़े थे, जिससे वह सालाना लाखों रुपये कमाते थे। दुबई में उनके पास अपना खुद का घर था, और उनके गैराज में मर्सडीज-AMG और रैम 1500 TRX जैसी महंगी कारें शामिल थीं। अनुनय के निधन की असली वजह सामने नहीं आई है।