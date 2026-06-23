'मिर्जापुर: द फिल्म' इस साल सिनेमाघरों में देगी दस्तक

'मिर्जापुर: द फिल्म' की रिलीज से पहले जारी हुआ ये वीडियो, पुरानी यादें हुईं ताजा

लेखन ज्योति सिंह 05:37 pm Jun 23, 202605:37 pm

क्या है खबर?

अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु जैसे सितारों से सजी 'मिर्जापुर: द फिल्म' काफी समय से चर्चा में है। अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद वेब सीरीज 'मिर्जापुर' की अपार सफलता के बाद, निर्माताओं ने इसे फिल्म के रूप में बड़े पर्दे के लिए तैयार किया है। यह इसी साल सिनेमाघरों में आ रही है, लेकिन उससे पहले निर्माता फैंस को पुरानी यादों में ले जा रहे हैं। इसी क्रम में, सीरीज के पहले सीजन का रीकैप वीडियो सामने आया है।