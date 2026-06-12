फरहान अख्तर बायोपिक की तैयारी में जुटे

'डॉन 3' को ठंडे बस्ते में डालकर आगे बढ़े फरहान अख्तर, इस बायोपिक की तैयारी शुरू

लेखन ज्योति सिंह 10:06 am Jun 12, 202610:06 am

क्या है खबर?

फरहान अख्तर की बतौर निर्माता चर्चित फिल्म 'डॉन 3' का भविष्य अभी भी संकट में बना हुआ है। इस परियोजना से जब से रणवीर सिंह ने खुद को अलग किया, फिल्म को लेकर अनिश्चितता का दौर शुरू हो चुका है। खैर फरहान भी 'डॉन 3' विवाद को पीछे छोड़कर अपनी नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर रहे हैं। हालिया अपडेट तो कुछ ऐसा ही कह रहा है कि अभिनेता जल्द ही एक बायोपिक की शूटिंग शुरू करेंगे।